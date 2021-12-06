Клиентам банков будут возвращать потерянные из-за мошенников деньги
ЦБ РФ планирует определить сумму денежных средств, которую банки страны должны будут возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников, сообщает РБК со ссылкой на материалы регулятора.
Центробанк намерен ввести упрощенный порядок возврата средств жертвам мошенников в размере суммы, которая будет определена позже. Для этого клиент банка должен уведомить кредитное учреждение о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции.
За третий квартал 2021 года злоумышленники похитили у россиян путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных денег.
Ранее «Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества, теперь людей заставляют не только взять кредит, но и продать или заложить свое жилье.
Зарождение такого вида мошенничества происходит в последние месяцы. Велигодский отметил, что пока неизвестно, какие действия стоит предпринимать.
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