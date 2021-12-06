Клиентам банков будут возвращать потерянные из-за мошенников деньги

Центробанк намерен ввести упрощенный порядок возврата средств жертвам мошенников в размере суммы, которая будет определена позже. Для этого клиент банка должен уведомить кредитное учреждение о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции.

За третий квартал 2021 года злоумышленники похитили у россиян путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных денег.

Ранее «Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества, теперь людей заставляют не только взять кредит, но и продать или заложить свое жилье.

Зарождение такого вида мошенничества происходит в последние месяцы. Велигодский отметил, что пока неизвестно, какие действия стоит предпринимать.

