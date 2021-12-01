Сайты финансовых пирамид будут блокировать в досудебном порядке

В России с 1 декабря вступил в силу закон о блокировке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

по предложению Центробанка, ресурсы мошенников будут блокироваться без суда за несколько дней. Для блокировки ресурса глава Центробанка и его заместители будут передавать сведения о пирамидах в Генпрокуратуру, которая, в свою очередь, будет оформлять предписания о досудебной блокировке. Затем Роскомнадзор будет прекращать работу мошеннических сайтов.

Предполагается, что это позволит ускорить процедуру, поскольку на вынесение решения в судебном порядке требовалось до нескольких месяцев. Отмечается, что под блокировку попадут сайты, подделывающие доменные имена действующих банков и предлагающие финансовые услуги без лицензии.

Ранее Роскомнадзор предложил ограничить демонстрацию контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».

