Сайты финансовых пирамид будут блокировать в досудебном порядке
В России с 1 декабря вступил в силу закон о блокировке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
по предложению Центробанка, ресурсы мошенников будут блокироваться без суда за несколько дней. Для блокировки ресурса глава Центробанка и его заместители будут передавать сведения о пирамидах в Генпрокуратуру, которая, в свою очередь, будет оформлять предписания о досудебной блокировке. Затем Роскомнадзор будет прекращать работу мошеннических сайтов.
Предполагается, что это позволит ускорить процедуру, поскольку на вынесение решения в судебном порядке требовалось до нескольких месяцев. Отмечается, что под блокировку попадут сайты, подделывающие доменные имена действующих банков и предлагающие финансовые услуги без лицензии.
Ранее Роскомнадзор предложил ограничить демонстрацию контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».
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