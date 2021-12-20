«Суют чиновникам»: Луговой не поверил в победу над коррупцией

«Мы в Думе достаточно серьезно занимаемся реформированием федерального закона о закупках для того, чтобы избежать, в том числе, и коррупционных проявлений. Но, к сожалению, этот факт еще остается. Тех законодательных инициатив, которые были приняты с точки зрения борьбы с коррупцией и декларативных расходов и доходов, на сегодня достаточно», - отметил он.

При этом, по словам депутата, из-за высокого уровня коррупции эту работу надо продолжать.

«Одно из направлений работы – это, прежде всего, выведение теневых отраслей экономики в прозрачную сферу деятельности. В них высокий уровень неконтролируемых наличных денежных средств. Именно за счет этого и даются взятки. Взятки – это наличные денежные средства, которые суют чиновникам. Сейчас стало модным передавать взятки в виде криптовалют. Поэтому не случайно у нас в Госдуме создана группа по изучению вопроса их регулирования», - добавил он.