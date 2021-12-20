«Суют чиновникам»: Луговой не поверил в победу над коррупцией

Депутат Андрей Луговой рассказал, что сейчас стало модным давать взятки в виде криптовалют.


На сегодня в России достаточно мер борьбы с коррупцией, но федеральный закон о коррупции и госзакупках нужно реформировать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой.

Ранее Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ опубликовал исследование, согласно которому в системе госзакупок с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались более двух третей (71%) поставщиков. Луговой подтвердил, что при закупках уровень коррупции остается высоким.

«Это коррупция»: В Госдуме связали указатели на таджикском с подделкой документов

«Мы в Думе достаточно серьезно занимаемся реформированием федерального закона о закупках для того, чтобы избежать, в том числе, и коррупционных проявлений. Но, к сожалению, этот факт еще остается. Тех законодательных инициатив, которые были приняты с точки зрения борьбы с коррупцией и декларативных расходов и доходов, на сегодня достаточно», - отметил он.

При этом, по словам депутата, из-за высокого уровня коррупции эту работу надо продолжать.

«Одно из направлений работы – это, прежде всего, выведение теневых отраслей экономики в прозрачную сферу деятельности. В них высокий уровень неконтролируемых наличных денежных средств. Именно за счет этого и даются взятки. Взятки – это наличные денежные средства, которые суют чиновникам. Сейчас стало модным передавать взятки в виде криптовалют. Поэтому не случайно у нас в Госдуме создана группа по изучению вопроса их регулирования», - добавил он.

«Бизнес» в погонах: у обладателя «золотого унитаза» из ГИБДД нашли новые «активы»

При этом политик считает, что ущерб от взяток в госзакупках невозможно оценить.

«На самом деле, во многих странах мира высокий уровень коррупции при госзакупках. Я не верю в то, что это можно полностью побороть. Но их становится меньше», - заключил он.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблема коррупции до сих пор не решена в России, причем самые большие проблемы со взятками, по его мнению, существуют в МВД.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЛДПРГосдумаГосзакупкиКоррупцияВзятка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры