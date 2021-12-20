«Суют чиновникам»: Луговой не поверил в победу над коррупцией
Депутат Андрей Луговой рассказал, что сейчас стало модным давать взятки в виде криптовалют.
На сегодня в России достаточно мер борьбы с коррупцией, но федеральный закон о коррупции и госзакупках нужно реформировать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой.
Ранее Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ опубликовал исследование, согласно которому в системе госзакупок с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались более двух третей (71%) поставщиков. Луговой подтвердил, что при закупках уровень коррупции остается высоким.
«Мы в Думе достаточно серьезно занимаемся реформированием федерального закона о закупках для того, чтобы избежать, в том числе, и коррупционных проявлений. Но, к сожалению, этот факт еще остается. Тех законодательных инициатив, которые были приняты с точки зрения борьбы с коррупцией и декларативных расходов и доходов, на сегодня достаточно», - отметил он.
При этом, по словам депутата, из-за высокого уровня коррупции эту работу надо продолжать.
«Одно из направлений работы – это, прежде всего, выведение теневых отраслей экономики в прозрачную сферу деятельности. В них высокий уровень неконтролируемых наличных денежных средств. Именно за счет этого и даются взятки. Взятки – это наличные денежные средства, которые суют чиновникам. Сейчас стало модным передавать взятки в виде криптовалют. Поэтому не случайно у нас в Госдуме создана группа по изучению вопроса их регулирования», - добавил он.
При этом политик считает, что ущерб от взяток в госзакупках невозможно оценить.
«На самом деле, во многих странах мира высокий уровень коррупции при госзакупках. Я не верю в то, что это можно полностью побороть. Но их становится меньше», - заключил он.
Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблема коррупции до сих пор не решена в России, причем самые большие проблемы со взятками, по его мнению, существуют в МВД.
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