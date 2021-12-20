Назван средний размер откатов при госзакупках
Объем рынка коррупции в России при госзакупках оценивается в 6,6 трлн руб., что равняется трети доходной части федерального бюджета страны, сообщает РБК со ссылкой на Институт государственного и муниципального управления ВШЭ.
Как оказалось, в среднем взятка в стране обходится компании, претендующей на госконтракт, в 22,5% его суммы. При этом 71% компаний сообщили, что сталкивались с коррупцией при прохождении конкурсных процедур.
83 процента поставщиков заявили, что осуждают коррупцию, однако признались, что связывались с откатами за госконтракт из-за высокой конкуренции на рынке.
Руководство Росгвардии активно борется с коррупцией внутри ведомства, что, несмотря на новый скандал, не позволяет отнести ведомство к числу самых подверженных коррупции, отметил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее четыре генерала и три полковника Росгвардии попали под подозрение в хищении 200 млн рублей в связи внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость».
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