Назван средний размер откатов при госзакупках

Как оказалось, в среднем взятка в стране обходится компании, претендующей на госконтракт, в 22,5% его суммы. При этом 71% компаний сообщили, что сталкивались с коррупцией при прохождении конкурсных процедур.

83 процента поставщиков заявили, что осуждают коррупцию, однако признались, что связывались с откатами за госконтракт из-за высокой конкуренции на рынке.

Руководство Росгвардии активно борется с коррупцией внутри ведомства, что, несмотря на новый скандал, не позволяет отнести ведомство к числу самых подверженных коррупции, отметил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее четыре генерала и три полковника Росгвардии попали под подозрение в хищении 200 млн рублей в связи внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость».

