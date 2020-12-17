«Бред и провокация!» Зюганов предложил внести Жириновского в списки на арест
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, что для решения проблем на рынке продовольствия нужно просто увеличить инвестиции в аграрный сектор, а не искать, кого арестовать.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил меру, которая, по его мнению, позволит «навести порядок» в ситуации с ценами на ряд продуктов питания в России. «Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», — написал политик в Telegram. Лидер партии не уточнил, против кого направлена данная инициатива.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, что для решения проблем на рынке продовольствия нужно просто увеличить инвестиции в аграрный сектор примерно в 10 раз.
«Начинать составление списков на арест надо с Жириновского. Это абсолютно провокационное заявление, за которым кроме болтовни и неуважения к стране нет ничего», - сказал Зюганов.
Он напомнил, что КПРФ неоднократно предлагала решить проблему госрегулирования цен на товары первой необходимости. В частности, в 2015 году вносился такой законопроект. В него предлагали включить продовольствие, лекарства, бензин, солярку, услуги ЖКХ, но законопроект не прошел, как и в 2017 году.
«Любая страна мира регулирует цены на продовольствие, если недостаток продовольствия – вводятся карточки, чтобы никто не умер с голоду. Мы подготовили программу «Устойчивое развитие села», ее вынесли на Госсовет, президент ее поддержал. Мы показали, что надо вкладывать средства в сельское хозяйство, как это делается в Европе и США, там вкладывают по 33% и 24% ВВП в сельское хозяйство соответственно, а мы – порядка 1,5% ВВП. Вот Госсовет программу поддержал, Силуанов принял бюджет, а там нет на это никаких денег», - сетует парламентарий.
Он подчеркнул, что для стабильной работы аграрного сектора нужно вкладывать в него минимум 10% расходной части бюджета. «У нас же вкладывают 1,2% на следующий год. Вы не можете быть богачом за тысячу рублей», - вздыхает лидер КПРФ и напоминает, что в России заброшено 40 миллионов гектаров пашни, зерно экспортируют без переработки, а муку из него мелют в Турции, что увеличивает ее стоимость вдвое.
Зюганов напомнил, что он неоднократно выступал в Госдуме и говорил, что цены на продовольствие растут большими темпами. Когда же цены выросли на 24% на масло и на 71% - на сахар, тут президент забил тревогу, потому что надо идти на пресс-конференцию», - усмехается Зюганов.
По его мнению, меры по заморозке цен, предложенные правительством, неэффективны хотя бы потому, что эти цены надо не замораживать, а сокращать вдвое. Цены же выросли потому, что никто не выкупил у аграриев урожай в прошлом году и в этом они сократили производство. «Какой рынок может отрегулировать все это в огромной стране? Это не рынок, это бандитский базар», - сказал Зюганов.
При этом зерна в стране более чем достаточно, нужно просто распределять его на рынке, считает он. «Просто надо иметь голову и немножко воли, ничего этого нет. А Жириновский – это фигня, сумасшедший бред человека, потерявшего ответственность», - резюмировал лидер коммунистов.
Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил, что нельзя допускать повышения цен на социально значимые продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин тут же поручил правительству проработать с крупными торговыми сетями проблему. По его словам, рост цен стал заметен уже осенью, но чиновники объясняли это сезонными факторами. «Недооценили риски. Пустили на самотек», - раскритиковал подчинённых глава правительства. Теперь ФНС должна будет каждую неделю докладывать главе кабмина о динамике цен на продукты.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, в какой момент контроль за ситуацией с ростом цен был упущен.
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