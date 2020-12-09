Путин призвал не повторить ситуацию с продуктами, как в СССР

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обеспечение продовольствием, призвал не допустить ситуации, как в СССР, когда люди не могли приобрести продукты.

Тогда, по словам президента говорили, что в стране есть всё, но не всем хватает. Путин отметил, что в советское время был дефицит, а сейчас людям может не хватать денег, передает РИА Новости.