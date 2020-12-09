Путин призвал не повторить ситуацию с продуктами, как в СССР
Президент РФ Владимир Путин, комментируя обеспечение продовольствием, призвал не допустить ситуации, как в СССР, когда люди не могли приобрести продукты.
Тогда, по словам президента говорили, что в стране есть всё, но не всем хватает. Путин отметил, что в советское время был дефицит, а сейчас людям может не хватать денег, передает РИА Новости.
На совещании с членами правительства он подчеркнул, что должно не только быть достаточно продуктов, но они должны быть по доступным ценам.
Директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в эфире НСН рассказал, как запрет на ввоз томатов и яблок из Азербайджана отразится на доступности продуктов в магазинах.
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