Корпорации получат сверхприбыль! Делягин раскритиковал заморозку цен на продукты

Научный руководитель Института проблем глобализации рассказал в эфире НСН, к чему может привести заморозка цен на продукты.

В России могут заморозить цены на продукты на три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники. По данным газеты, ведомства предложат кабмину РФ зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля.

Также планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно. Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.

России грозит голод? Цены на продукты могут заморозить

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что такие действия правительства могут лишь дать сверхприбыль корпорациям, а не решить проблему.

«Это полный крах антимонопольного регулирования в стране, есть более цивилизованные методы регулирования цен, чем их замораживание, и более гибкие. Уже сейчас из-за изменения конъюнктуры цены пошли вниз, и заморозка цен на текущем уровне фиксирует их и обеспечивает корпорациям сверхприбыль, так как цены не будут снижаться. В этом отношении правительство отстает от реальности и наглядно показывает, что там не осталось людей, которые способны хотя бы понимать, почему цены меняются», - считает экономист.

По словам Делягина, для решения проблемы надо ограничить произвол монополий и ввести предельную торговую надбавку между ценам производителя и магазинными.

Ранее бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в эфире НСН перечислил список мер, которые необходимо предпринять, чтобы стабилизировать рост цен на продукты.

В свою очередь директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в эфире НСН рассказал, с чем связано подорожание продуктов во всем мире, включая Россию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил ДелягинЦены На ПродуктыЭкономика
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