Корпорации получат сверхприбыль! Делягин раскритиковал заморозку цен на продукты
Научный руководитель Института проблем глобализации рассказал в эфире НСН, к чему может привести заморозка цен на продукты.
В России могут заморозить цены на продукты на три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники. По данным газеты, ведомства предложат кабмину РФ зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля.
Также планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно. Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что такие действия правительства могут лишь дать сверхприбыль корпорациям, а не решить проблему.
«Это полный крах антимонопольного регулирования в стране, есть более цивилизованные методы регулирования цен, чем их замораживание, и более гибкие. Уже сейчас из-за изменения конъюнктуры цены пошли вниз, и заморозка цен на текущем уровне фиксирует их и обеспечивает корпорациям сверхприбыль, так как цены не будут снижаться. В этом отношении правительство отстает от реальности и наглядно показывает, что там не осталось людей, которые способны хотя бы понимать, почему цены меняются», - считает экономист.
По словам Делягина, для решения проблемы надо ограничить произвол монополий и ввести предельную торговую надбавку между ценам производителя и магазинными.
Ранее бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в эфире НСН перечислил список мер, которые необходимо предпринять, чтобы стабилизировать рост цен на продукты.
В свою очередь директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в эфире НСН рассказал, с чем связано подорожание продуктов во всем мире, включая Россию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Полиция Москвы арестовала отца десятилетней девочки-«наркокурьера»
- Ученые нашли атакующие организм ковид-пациентов аутоантитела
- Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
- Охранник магазина в Сочи разбил покупателю машину из-за маски
- СК РФ заочно обвинил судей из Литвы за неправосудный приговор гражданам России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru