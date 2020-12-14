Корпорации получат сверхприбыль! Делягин раскритиковал заморозку цен на продукты

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что такие действия правительства могут лишь дать сверхприбыль корпорациям, а не решить проблему.

«Это полный крах антимонопольного регулирования в стране, есть более цивилизованные методы регулирования цен, чем их замораживание, и более гибкие. Уже сейчас из-за изменения конъюнктуры цены пошли вниз, и заморозка цен на текущем уровне фиксирует их и обеспечивает корпорациям сверхприбыль, так как цены не будут снижаться. В этом отношении правительство отстает от реальности и наглядно показывает, что там не осталось людей, которые способны хотя бы понимать, почему цены меняются», - считает экономист.

По словам Делягина, для решения проблемы надо ограничить произвол монополий и ввести предельную торговую надбавку между ценам производителя и магазинными.

Ранее бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в эфире НСН перечислил список мер, которые необходимо предпринять, чтобы стабилизировать рост цен на продукты.

В свою очередь директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в эфире НСН рассказал, с чем связано подорожание продуктов во всем мире, включая Россию.

