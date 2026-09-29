Гуру электронной музыки не считают конкурентами известных людей, пробующих себя в качестве диджеев, объяснили в интервью НСН диджей и продюсер Владимир Фонарев, однако сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин счел это дискредитацией профессии.

Продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что российские актеры все чаще начинают заниматься диджеингом, чтобы привлечь к себе внимание.

Фонарев назвал это модным трендом, отметив, что для большинства актеров это просто хобби.