От Бурунова до Пэрис Хилтон: Зачем селебрити идут в диджеи
Для Бурунова электронная музыка - это хобби, а Чинарёв выступает на высшем уровне, сказал в эфире НСН диджей Владимир Фонарев, а Максим Лейкин раскритиковал сеты Наоми Кэмпбелл и Пэрис Хилтон.
Гуру электронной музыки не считают конкурентами известных людей, пробующих себя в качестве диджеев, объяснили в интервью НСН диджей и продюсер Владимир Фонарев, однако сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин счел это дискредитацией профессии.
Продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что российские актеры все чаще начинают заниматься диджеингом, чтобы привлечь к себе внимание.
Фонарев назвал это модным трендом, отметив, что для большинства актеров это просто хобби.
«Таких людей стало больше, но они являются не диджеями, а профессиональными актёрами. То, чем они занимаются, в основном это баловство. Электронная музыка популярна, она стала отчасти мейнстримом. Для того, чтобы диджеить, не нужно петь песни. Это модный тренд, и каждый хочет попробовать себя, отметиться в нём. Ну какая конкуренция? Они же не занимаются этим профессионально. Например, Серёжа Бурунов, он учился у меня, но он к этому относится исключительно как хобби, не более чем. Но есть и исключения из правил, когда люди это делают профессионально, это единичные случаи. Актер Паша Чинарёв (выступающий под псевдонимом CHINAREV – прим. НСН) — это тот самый вариант, когда и актерский талант великолепен, и как диджей он выступает на высшем уровне», - указал диджей.
Во словам Фонарева, реакция аудитории на такие выступления неоднозначна.
«Аудитория реагирует по-разному. Те, кто не разбирается в электронной музыке, для них прикольно посмотреть на известного человека в новом качестве. Те же, кто разбирается, оценивают данный талант, исходя из возможностей этого человека. При этом никто не знает, есть ли гонорары у этих персонажей или они выступают бесплатно», - разъяснил собеседник НСН.
Со своей стороны, Максим Лейкин рассказал НСН, что на фестивалях электронной музыки не очень любят такие выступления.
«Из последнего, что я видел, это Наоми Кэмпбелл. До этого я видел Пэрис Хилтон на Ибице. Откровенно говоря, это дискредитация профессии, не скажу диджея, но артиста в жанре электронной музыки. Как правило, всё это PR-акции для привлечения внимания. За диджейским пультом оказывается человек, который не обладает никаким вкусом в электронной музыке, не различает жанры, грубо говоря, не отличает тек-хаус от мелодик техно. Бывают такие фестивали, где особо матерые зрители вывешивают плакаты с надписью "We know, that you are not mixing", что означает: "Мы знаем, что это не ты микшировал". Формально они просто оскорбляют такого человека. Я считаю, это полная профанация, дискредитация и абсолютно ненужная затея для саморекламы. Электронная музыка сейчас на пике популярности, поэтому артисту, модели или какому-то селебрити так проще подогреть к себе интерес», - заключил собеседник НСН.
Известный писатель Александр Цыпкин ранее рассказал «Культурному гиду НСН», что ему очень нравится заниматься диджеингом, но из-за дефицита времени он крутит пластинки на не очень публичных мероприятиях.
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