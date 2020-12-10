Мишустин потребовал от чиновников быстрой реакции на рост цен на продукты
Михаил Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты, при этом охватывая все сферы – «от поля до прилавка». Премьер-министр подчеркнул, что привлечь к этой работе следует всю цепочку производителей, посредников и торговые сети, подчеркивает ТАСС.
Добавим, глава кабмина дал на подготовку нормативных актов для решения проблемы роста цен на продукты питания четыре дня. Они должны быть готовы к утру понедельника, 14 декабря.
А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию о скачках цен не только от статистических ведомств и министерств. По словам представителя Кремля, глава государства узнаёт о ситуации с ценами также «от первоисточника, от граждан».
«Начали поступать обращения для «Прямой линии», и там много говорят про цены, приводя конкретные примеры в конкретных регионах», - цитирует пресс-секретаря главы государства Ura.ru.
Ранее на совещании с членами правительства Путин призвал не допустить роста цен на продуты питания.
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