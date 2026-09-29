Пропавшие в крымской пещере оказались спелеологами

Пропавшими на экстрим-маршруте в крымской пещере оказались не простые туристы, а профессиональные спелеологи. Как стало известно РЕН ТВ, он следовали по маршруту, которым могут пользоваться только специалисты.

Четыре человека оказались заблокированы на экстрим-маршруте в Красной пещере в районе села Перевальное Симферопольского района. ЧП случилось из-за резкого поднятия уровня воды в подземной реке.

Как выяснилось, верхняя группа зашла через пещеру Голубиную, а нижняя - зашла через центральный вход. Местом встречи должен был стать Мергильный зал. Однако дожди вызвали подъём уровня воды внутри пещерного комплекса. Спелеологи оказались заблокированы за сифонами, затопленными участками.