Пропавшие в крымской пещере оказались спелеологами
Пропавшими на экстрим-маршруте в крымской пещере оказались не простые туристы, а профессиональные спелеологи. Как стало известно РЕН ТВ, он следовали по маршруту, которым могут пользоваться только специалисты.
Четыре человека оказались заблокированы на экстрим-маршруте в Красной пещере в районе села Перевальное Симферопольского района. ЧП случилось из-за резкого поднятия уровня воды в подземной реке.
Как выяснилось, верхняя группа зашла через пещеру Голубиную, а нижняя - зашла через центральный вход. Местом встречи должен был стать Мергильный зал. Однако дожди вызвали подъём уровня воды внутри пещерного комплекса. Спелеологи оказались заблокированы за сифонами, затопленными участками.
На месте работают сразу две группы спасателей, всего не менее 40 человек. Как отмечают в МЧС, обнаружить выход самостоятельно в таких условиях почти не представляется возможным – в пещере нет полноценного освещения. По предварительным расчетам, поиск и эвакуация людей могут занять до 12 часов.
Ранее президент Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что может предотвратить случаи со смертельным исходом в подвалах и погребах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Медведев призвал ускорить введение биометрического контроля за въездом мигрантов
- Цыпкин объяснил, как донести до молодежи идеи братьев Стругацких
- Сборная России по футболу обыграла Иран 2:0 в товарищеском матче
- От Бурунова до Пэрис Хилтон: Зачем селебрити идут в диджеи
- Пропавшие в крымской пещере оказались спелеологами
- Стоматолог предупредил о вреде чистки зубов сразу после еды
- Банк соседней страны может блокировать карты россиян
- Греф перечислил остающиеся за человеком функции в эпоху ИИ
- Грузоперевозчики объяснили последствия дефицита дальнобойщиков в России
- В Госдуме оценили готовность Трампа смягчить санкции в обмен на заключенных