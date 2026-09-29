Пропавшие в крымской пещере оказались спелеологами

Пропавшими на экстрим-маршруте в крымской пещере оказались не простые туристы, а профессиональные спелеологи. Как стало известно РЕН ТВ, он следовали по маршруту, которым могут пользоваться только специалисты.

Четыре человека оказались заблокированы на экстрим-маршруте в Красной пещере в районе села Перевальное Симферопольского района. ЧП случилось из-за резкого поднятия уровня воды в подземной реке.

Как выяснилось, верхняя группа зашла через пещеру Голубиную, а нижняя - зашла через центральный вход. Местом встречи должен был стать Мергильный зал. Однако дожди вызвали подъём уровня воды внутри пещерного комплекса. Спелеологи оказались заблокированы за сифонами, затопленными участками.

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На месте работают сразу две группы спасателей, всего не менее 40 человек. Как отмечают в МЧС, обнаружить выход самостоятельно в таких условиях почти не представляется возможным – в пещере нет полноценного освещения. По предварительным расчетам, поиск и эвакуация людей могут занять до 12 часов.

Ранее президент Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что может предотвратить случаи со смертельным исходом в подвалах и погребах.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:МЧССпасателиКрым

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