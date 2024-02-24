США ввели санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров

Отмечается, что организацию внесли в список SDN, который предусматривает блокировку активов и запрет на взаимодействие с лицами в США.

Также ограничения коснулись связанных с «Совкомфлотом» танкеров «Анатолий Колодкин» и «Остров Сахалин» под флагом Панамы. Кроме того, под санкции попали суда под флагом Габона «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», NS Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion.

Ранее Минфин США ввел ограничения в отношении ряда физлиц из России, в том числе посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, министра Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

