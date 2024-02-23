Администрация Байдена анонсировала новые санкции против России
Администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции против России, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, введенные 23 февраля санкции были «только началом». Какие конкретно меры готовит Вашингтон чиновник не уточнил.
Минфин США 23 февраля сообщил, что вводит санкции против начальника исправительной колонии в поселке Харп Вадима Калинина, заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева и начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина.
США в пятницу ввели санкции против более чем 500 связанных с Россией юридических и физических лиц, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru