Администрация Байдена анонсировала новые санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции против России, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, введенные 23 февраля санкции были «только началом». Какие конкретно меры готовит Вашингтон чиновник не уточнил.

Минфин США 23 февраля сообщил, что вводит санкции против начальника исправительной колонии в поселке Харп Вадима Калинина, заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева и начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина.

США в пятницу ввели санкции против более чем 500 связанных с Россией юридических и физических лиц, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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