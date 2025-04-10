Мэр Сургута запретил чиновникам публиковать фото с алкоголем и роскошными авто
Глава Сургута Максим Слепов запретил муниципальным служащим публиковать в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещать фотографии и видеоролики, противоречащее общепринятым нормам морали и нравственности.
В постановлении об обновлённом кодексе этики, который опубликован на сайте администрации населённого пункта, помимо прочего речь идёт о появлении на фото и видео в непристойном, обнаженном и полуобнаженном виде, при распитии алкогольных напитков и курении.
Также в документе говорится, что муниципальным служащим не следует размещать материалы, демонстрирующие предметы роскоши.
«Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши», - отмечается в постановлении.
Ранее мэр итальянского города Белькастро Антонио Торкья пригрозил штрафами местным жителям, которые не смогут «избежать заражения любыми заболеваниями, требующими оказания медпомощи», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru