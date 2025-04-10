Мэр Сургута запретил чиновникам публиковать фото с алкоголем и роскошными авто

В постановлении об обновлённом кодексе этики, который опубликован на сайте администрации населённого пункта, помимо прочего речь идёт о появлении на фото и видео в непристойном, обнаженном и полуобнаженном виде, при распитии алкогольных напитков и курении.

Также в документе говорится, что муниципальным служащим не следует размещать материалы, демонстрирующие предметы роскоши.

«Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши», - отмечается в постановлении.

Ранее мэр итальянского города Белькастро Антонио Торкья пригрозил штрафами местным жителям, которые не смогут «избежать заражения любыми заболеваниями, требующими оказания медпомощи», сообщает RT.

