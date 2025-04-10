Россия усилит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью

В этой связи, по его словам, Россия планирует активизировать взаимодействие с зарубежными партнёрами для обмена необходимой информацией.

В Совбезе отметили, что эти меры направлены на повышение эффективности системы миграционного контроля и защиту безопасности внутри страны, передает «Радиоточка НСН».

