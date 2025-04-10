Россия усилит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью
Власти России намерены усилить контроль за мигрантами, имеющими непогашенную судимость. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики.
Медведев подчеркнул, что получение российского гражданства такими иностранцами является недопустимым.
В этой связи, по его словам, Россия планирует активизировать взаимодействие с зарубежными партнёрами для обмена необходимой информацией.
В Совбезе отметили, что эти меры направлены на повышение эффективности системы миграционного контроля и защиту безопасности внутри страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru