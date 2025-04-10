Медведев заявил о массовых нарушениях при экзаменах по русскому для мигрантов
В России выявлено значительное количество нарушений при проведении экзаменов по русскому языку для иностранных граждан. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по миграционной политике.
По его словам, результаты проверок показали, что выданные мигрантам сертификаты о знании русского языка часто не подтверждают их реальные навыки. Медведев отметил, что некоторые обладатели таких документов едва понимают русскую речь и затрудняются в общении.
Он напомнил, что в конце 2024 года в стране вступили в силу изменения в законодательство, направленные на борьбу с нарушениями при проведении экзаменов.
В частности, частным посредникам запретили участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Теперь эту процедуру могут осуществлять только государственные учреждения, перечень которых утверждён правительством, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru