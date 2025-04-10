СМИ: Шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину
Около шести стран, включая Францию, Великобританию и государства Балтии, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках инициативы по сдерживанию России. Об этом сообщиает агентство France-Presse со ссылкой на европейских чиновников.
Агентство отмечает, что одной из ключевых проблем для европейских стран остается неопределенность в позиции США по отношению к ситуации на Украине.
Инициатива обсуждалась на саммите «коалиции желающих», который прошел в Париже 27 марта. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о развертывании «сил сдерживания» на территории Украины.
Французский лидер подчеркнул, что эти подразделения не станут заменой украинской армии и не будут выполнять функции миротворцев. Их задача — препятствовать дальнейшему продвижению российских войск. Размещение военнослужащих планируется в согласованных с Киевом стратегических точках, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru