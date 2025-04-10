СМИ: Шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину

Около шести стран, включая Францию, Великобританию и государства Балтии, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках инициативы по сдерживанию России. Об этом сообщиает агентство France-Presse со ссылкой на европейских чиновников.

Агентство отмечает, что одной из ключевых проблем для европейских стран остается неопределенность в позиции США по отношению к ситуации на Украине.