СМИ: Шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину

Около шести стран, включая Францию, Великобританию и государства Балтии, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках инициативы по сдерживанию России. Об этом сообщиает агентство France-Presse со ссылкой на европейских чиновников.

Агентство отмечает, что одной из ключевых проблем для европейских стран остается неопределенность в позиции США по отношению к ситуации на Украине.

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Инициатива обсуждалась на саммите «коалиции желающих», который прошел в Париже 27 марта. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о развертывании «сил сдерживания» на территории Украины.

Французский лидер подчеркнул, что эти подразделения не станут заменой украинской армии и не будут выполнять функции миротворцев. Их задача — препятствовать дальнейшему продвижению российских войск. Размещение военнослужащих планируется в согласованных с Киевом стратегических точках, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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