Иностранец с пистолетом напал на сотрудников ДПС в Обнинске
Пьяный гражданин Белоруссии попытался напасть на двух гаишников в Обнинске. Местные жители обратились к ним с просьбой проверить машину во дворе, в которой сидел подозрительный водитель, сообщило Управление МВД по Калужской области.
По словам очевидцев, как только к нему приблизились сотрудники ДПС, дебошир сорвал с себя куртку и с криками пошел в атаку.
Как сообщают СМИ, преступника удалось успокоить предупредительными выстрелами в воздух и задержать. Против хулигана возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (насилие в отношении представителей органов власти). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru