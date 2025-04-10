Иностранец с пистолетом напал на сотрудников ДПС в Обнинске

Пьяный гражданин Белоруссии попытался напасть на двух гаишников в Обнинске. Местные жители обратились к ним с просьбой проверить машину во дворе, в которой сидел подозрительный водитель, сообщило Управление МВД по Калужской области.

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По словам очевидцев, как только к нему приблизились сотрудники ДПС, дебошир сорвал с себя куртку и с криками пошел в атаку.

Как сообщают СМИ, преступника удалось успокоить предупредительными выстрелами в воздух и задержать. Против хулигана возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (насилие в отношении представителей органов власти). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru
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