Иностранец с пистолетом напал на сотрудников ДПС в Обнинске

По словам очевидцев, как только к нему приблизились сотрудники ДПС, дебошир сорвал с себя куртку и с криками пошел в атаку.

Как сообщают СМИ, преступника удалось успокоить предупредительными выстрелами в воздух и задержать. Против хулигана возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (насилие в отношении представителей органов власти). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее мужчина с ножом напал на сотрудников ДПС в чеченском Ачхой-Мартане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»