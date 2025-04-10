Военные из Азербайджана примут участие в параде Победы в Москве

Военнослужащие армии Азербайджана примут участие в параде Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, сообщает РИА Новости.

По его словам, в составе азербайджанского подразделения в столице выступят 80 военнослужащих. Они прибудут в Москву в ближайшее время для участия в репетициях.

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Дипломат подчеркнул, что для Азербайджана участие в параде имеет символическое значение, поскольку праздник Победы является общей исторической датой для стран бывшего СССР.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились встретиться 9 мая в Москве на праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:АзербайджанПарад Победы

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