Военные из Азербайджана примут участие в параде Победы в Москве

Военнослужащие армии Азербайджана примут участие в параде Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, сообщает РИА Новости.

По его словам, в составе азербайджанского подразделения в столице выступят 80 военнослужащих. Они прибудут в Москву в ближайшее время для участия в репетициях.