Военные из Азербайджана примут участие в параде Победы в Москве
Военнослужащие армии Азербайджана примут участие в параде Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, сообщает РИА Новости.
По его словам, в составе азербайджанского подразделения в столице выступят 80 военнослужащих. Они прибудут в Москву в ближайшее время для участия в репетициях.
Дипломат подчеркнул, что для Азербайджана участие в параде имеет символическое значение, поскольку праздник Победы является общей исторической датой для стран бывшего СССР.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились встретиться 9 мая в Москве на праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru