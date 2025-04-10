В ВОЗ назвали число жертв землетрясения в Мьянме

В ходе брифинга в Женеве он отметил, что более пяти тысяч человек были ранены, ещё почти 200 человек числятся пропавшими без вести.

По его словам, в пострадавших районах фискируются сложности с доступом к медицинским услугам и безопасной воде, что увеличивает риск вспышек заболеваний, в том числе холеры и лихорадки денге.

Гебрейесус добавил, что ВОЗ уже доставила в страну 140 метрических тонн специальной медпомощи.

Ранее власти Китая приняли решение предоставить Мьянме 100 млн юаней в качестве экстренной гуманитарной помощи, сообщает «Свободная пресса».

