В ВОЗ назвали число жертв землетрясения в Мьянме

Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали более 3,6 тысячи человек. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

МЧС доставило в Мьянму еще свыше 59 тонн гуманитарной помощи

В ходе брифинга в Женеве он отметил, что более пяти тысяч человек были ранены, ещё почти 200 человек числятся пропавшими без вести.

По его словам, в пострадавших районах фискируются сложности с доступом к медицинским услугам и безопасной воде, что увеличивает риск вспышек заболеваний, в том числе холеры и лихорадки денге.

Гебрейесус добавил, что ВОЗ уже доставила в страну 140 метрических тонн специальной медпомощи.

Ранее власти Китая приняли решение предоставить Мьянме 100 млн юаней в качестве экстренной гуманитарной помощи, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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