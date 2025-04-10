В ВОЗ назвали число жертв землетрясения в Мьянме
Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали более 3,6 тысячи человек. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ходе брифинга в Женеве он отметил, что более пяти тысяч человек были ранены, ещё почти 200 человек числятся пропавшими без вести.
По его словам, в пострадавших районах фискируются сложности с доступом к медицинским услугам и безопасной воде, что увеличивает риск вспышек заболеваний, в том числе холеры и лихорадки денге.
Гебрейесус добавил, что ВОЗ уже доставила в страну 140 метрических тонн специальной медпомощи.
Ранее власти Китая приняли решение предоставить Мьянме 100 млн юаней в качестве экстренной гуманитарной помощи, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru