«Аэрофлот» назвал причину аварийной посадки самолета в Шереметьево

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва – Денпасар (Бали) вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за сработавшей индикация одной из систем самолета. Об этом заявили в компании-перевозчике. Проблема не связана с двигателями.

Ранее СМИ сообщили о том, что лайнер возвращается в аэропорт вылета в связи с отказом двигателя.

Самолет рейса Москва — Денпасар сел в «Шереметьево» из-за неисправности двигателя

Как заявил авиаперевозчик, информация, распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов, об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва - Денпасар не соответствует действительности.

В «Аэрофлоте» добавили, что посадка прошла штатно, а пассажиры полетят в Индонезию на резервном борте. Его вылет запланирован сегодня в 20.30.

4 апреля самолет Boeing-737-800 с неисправностью в электросистеме совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» в штатном режиме.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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