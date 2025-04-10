«Аэрофлот» назвал причину аварийной посадки самолета в Шереметьево

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва – Денпасар (Бали) вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за сработавшей индикация одной из систем самолета. Об этом заявили в компании-перевозчике. Проблема не связана с двигателями.

Ранее СМИ сообщили о том, что лайнер возвращается в аэропорт вылета в связи с отказом двигателя.