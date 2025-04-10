СМИ: Глава РФПИ Дмитриев участвовал в подготовке обмена Карелиной на Петрова

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев принимал участие в подготовке обмена россиянки Ксении Карелиной, осужденной за госизмену, на задержанного по запросу США Артура Петрова. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, ключевые переговоры между Россией и США активизировались на прошлой неделе после визита Дмитриева в Вашингтон. Собеседники телеканала утверждают, что глава Российского фонда прямых инвестиций сыграл важную роль в обсуждении условий обмена.

Россия и США обменялись заключенными

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщал, что Петров, задержанный на Кипре и обвиненный в США в нарушении экспортного контроля, был передан РФ в обмен на Карелину при посредничестве ОАЭ.

В случае экстрадиции в США ему грозило до 20 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияОбменКирилл Дмитриев

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