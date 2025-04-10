Охраннику из Нижегородской области смягчили приговор по делу об убийстве

В Нижегородской области пересмотрели приговор 70-летнему охраннику детского лагеря Павлу Червякову, обвинявшемуся в убийстве. Вместо пяти с половиной лет лишения свободы суд назначил ему год ограничения свободы, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в августе прошлого года в поселке Большое Козино. Согласно материалам дела, в детский лагерь, где работал Червяков, проник нетрезвый мужчина и начал устраивать погром. Охранник попытался выгнать нарушителя с территории, применив металлическую трубу. Спустя время дебошира обнаружили мертвым в лесу.

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Экспертиза установила, что погибший длительное время злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Первоначально Червяков был осужден по более тяжкой статье и получил реальный срок заключения.

После огласки дела в СМИ и вмешательства общественников суд пересмотрел квалификацию обвинения и смягчил приговор. Сегодня Червяков был освобожден из-под стражи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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