Охраннику из Нижегородской области смягчили приговор по делу об убийстве
В Нижегородской области пересмотрели приговор 70-летнему охраннику детского лагеря Павлу Червякову, обвинявшемуся в убийстве. Вместо пяти с половиной лет лишения свободы суд назначил ему год ограничения свободы, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в августе прошлого года в поселке Большое Козино. Согласно материалам дела, в детский лагерь, где работал Червяков, проник нетрезвый мужчина и начал устраивать погром. Охранник попытался выгнать нарушителя с территории, применив металлическую трубу. Спустя время дебошира обнаружили мертвым в лесу.
Экспертиза установила, что погибший длительное время злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Первоначально Червяков был осужден по более тяжкой статье и получил реальный срок заключения.
После огласки дела в СМИ и вмешательства общественников суд пересмотрел квалификацию обвинения и смягчил приговор. Сегодня Червяков был освобожден из-под стражи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru