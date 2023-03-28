США стали главным экспортером нефти в Евросоюз к концу 2022 года

США заняли первую строчку по поставкам нефти в ЕС к концу прошлого года, Россия снизила продажи с 31% до 4%, сообщило агентство «Евростат».

В период с октября 2021 года по январь 2022 года ежемесячный импорт нефти из РФ оценивался в районе 40-50 миллионов баррелей (от 24 до 31% общего импорта стран ЕС). Доля Штатов колебалась от 10 до 13%.

Новак назвал прошлогодние объемы поставок нефти в Китай

В феврале и апреле доля РФ составляла 33% и 30%. При этом в марте этот показатель держался в пределах 18%. Но в декабре ее доля на европейском рынке упала до 4%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак на итоговом заседании коллегии Минэнерго заявил, что Россия выбрала вектор развития с дружественными странами, в частности, с Китаем и Индией. Также сообщалось, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:НефтьНефтедобычаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры