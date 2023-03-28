США стали главным экспортером нефти в Евросоюз к концу 2022 года
США заняли первую строчку по поставкам нефти в ЕС к концу прошлого года, Россия снизила продажи с 31% до 4%, сообщило агентство «Евростат».
В период с октября 2021 года по январь 2022 года ежемесячный импорт нефти из РФ оценивался в районе 40-50 миллионов баррелей (от 24 до 31% общего импорта стран ЕС). Доля Штатов колебалась от 10 до 13%.
В феврале и апреле доля РФ составляла 33% и 30%. При этом в марте этот показатель держался в пределах 18%. Но в декабре ее доля на европейском рынке упала до 4%.
Ранее вице-премьер России Александр Новак на итоговом заседании коллегии Минэнерго заявил, что Россия выбрала вектор развития с дружественными странами, в частности, с Китаем и Индией. Также сообщалось, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай.
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