Полянский заявил, что у Москвы есть обоснованные сомнения в беспристрастности Бербок
У России есть обоснованные сомнения в беспристрастности главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которую выдвинули на пост главы Генассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрия Полянского.
По его словам, есть сомнения в том, «что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны». Дипломат отметил, что Бербок «много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ», и это «не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи».
Ранее стало известно, что немецкое правительство намерено предложить главу МИД ФРГ Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru