Полянский заявил, что у Москвы есть обоснованные сомнения в беспристрастности Бербок

У России есть обоснованные сомнения в беспристрастности главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которую выдвинули на пост главы Генассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрия Полянского.

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По его словам, есть сомнения в том, «что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны». Дипломат отметил, что Бербок «много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ», и это «не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи».

Ранее стало известно, что немецкое правительство намерено предложить главу МИД ФРГ Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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