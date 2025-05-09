МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин обсудили кризис вокруг Украины

Си Цзиньпин указал, что Пекин выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности в отношении украинского кризиса. Отмечается, что Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира.

Россия выступает против независимости Тайваня в любой форме. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР, которое было подписано российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером КНР Си Цзиньпинем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

