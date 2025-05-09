МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин обсудили кризис вокруг Украины
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем в Кремле обсудили кризис вокруг Украины и другие темы, сообщает министерство иностранных дел Китая.
Си Цзиньпин указал, что Пекин выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности в отношении украинского кризиса. Отмечается, что Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира.
Россия выступает против независимости Тайваня в любой форме. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР, которое было подписано российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером КНР Си Цзиньпинем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru