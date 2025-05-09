В Хабаровске отключили мобильный интернет
9 мая жители Хабаровска столкнулись с массовыми сбоями в мобильной связи и интернет-подключении, сообщает hab.aif.ru.
Жители города сообщили о трудностях с загрузкой сайтов и использованием онлайн-сервисов. Прежде всего, проблемы наблюдаются в центральных районах города.
В Минцифры Хабаровского края объяснили это временными ограничениями, введёнными для обеспечения безопасности во время праздников. Подобные меры были приняты не только в Хабаровске, но и в других крупных городах.
К 14 часам 9 мая все технические проблемы будут устранены, мобильный интернет вновь станет доступен.
Ранее в Госдуме объяснили перебои с мобильной связью мерами безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций
- В Хабаровске отключили мобильный интернет
- Задержаны подростки, снявшие видео с самокатом в «Крокусе»
- Полянский заявил, что у Москвы есть обоснованные сомнения в беспристрастности Бербок
- МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин обсудили кризис вокруг Украины
- Трамп опроверг слухи о встрече с Путиным в Саудовской Аравии
- Парад на Камчатке открыл начало празднований 80-летия Победы в России
- СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану
- СМИ: Трамп рассматривает повышение налогов для богатых
- СМИ: Учения в КНДР прошли для отработки готовности к ядерному контрудару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru