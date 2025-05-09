В Хабаровске отключили мобильный интернет

Жители города сообщили о трудностях с загрузкой сайтов и использованием онлайн-сервисов. Прежде всего, проблемы наблюдаются в центральных районах города.

В Минцифры Хабаровского края объяснили это временными ограничениями, введёнными для обеспечения безопасности во время праздников. Подобные меры были приняты не только в Хабаровске, но и в других крупных городах.

К 14 часам 9 мая все технические проблемы будут устранены, мобильный интернет вновь станет доступен.

Ранее в Госдуме объяснили перебои с мобильной связью мерами безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

