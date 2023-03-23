Новак назвал прошлогодние объемы поставок нефти в Китай

Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти - почти треть от всего экспорта, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

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Новак отметил, что 40 миллионов тонн нефти поставляются по трубопроводам. Этот объем он назвал стабильными поставками, остальные 26 миллионов тонн транспортируются с помощью морских перевозок.

Вице-премьер также выразил уверенность, что в будущем эти объемы будут только увеличиваться.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил риски для бюджета на фоне падения цен на нефть.

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ФОТО: РИА Новости
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