Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай

Россия увеличила экспорт сырья в Китай на 23,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За два месяца поставки выросли до 1,94 миллиона баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия снизила отгрузки с 1,81 до 1,72 миллиона баррелей в сутки.

Главной причиной, почему Пекин выбрал Россию в качестве основного поставщика нефти, являются санкции, из-за которых Москва вынуждена продавать нефть со скидкой.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил риски для бюджета на фоне падения цен на нефть.

