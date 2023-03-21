Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай

С начала года Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Главное таможенное управления Китая.

Венгрия нашла замену российской нефти

Россия увеличила экспорт сырья в Китай на 23,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За два месяца поставки выросли до 1,94 миллиона баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия снизила отгрузки с 1,81 до 1,72 миллиона баррелей в сутки.

Главной причиной, почему Пекин выбрал Россию в качестве основного поставщика нефти, являются санкции, из-за которых Москва вынуждена продавать нефть со скидкой.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил риски для бюджета на фоне падения цен на нефть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Саудовская АравияНефть

Горячие новости

Все новости

партнеры