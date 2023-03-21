Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай
С начала года Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Главное таможенное управления Китая.
Россия увеличила экспорт сырья в Китай на 23,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За два месяца поставки выросли до 1,94 миллиона баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия снизила отгрузки с 1,81 до 1,72 миллиона баррелей в сутки.
Главной причиной, почему Пекин выбрал Россию в качестве основного поставщика нефти, являются санкции, из-за которых Москва вынуждена продавать нефть со скидкой.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил риски для бюджета на фоне падения цен на нефть.
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