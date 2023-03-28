Новак: Поставки российской нефти в Индию за прошлый год выросли в 22 раза

«Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки», — цитирует Новака ТАСС.

Зампред правительства отметил, что это результат большой работы, проведенной в отрасли.

По информации Минэнерго, экспорт российской нефти в прошлом году увеличился на 7,6% и составил 242,2 млн тонн.

Ранее Новак сообщил, что Москва продлит сокращение добычи сырья на 500 тысяч баррелей в сутки до июня, пишет РИА ФАН. Ограничения касаются только сырой нефти, отмечает RT.

