Новак: Поставки российской нефти в Индию за прошлый год выросли в 22 раза
Россия переориентировала большинство поставок энергоресурсов в 2022 году на рынки дружественных стран, в частности, в Китай и Индию. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на итоговом заседании коллегии Минэнерго.
«Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки», — цитирует Новака ТАСС.
Зампред правительства отметил, что это результат большой работы, проведенной в отрасли.
По информации Минэнерго, экспорт российской нефти в прошлом году увеличился на 7,6% и составил 242,2 млн тонн.
Ранее Новак сообщил, что Москва продлит сокращение добычи сырья на 500 тысяч баррелей в сутки до июня, пишет РИА ФАН. Ограничения касаются только сырой нефти, отмечает RT.
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