Задержаны подростки, снявшие видео с самокатом в «Крокусе»

Они 2009 года рождения. Один из них катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъемку. Подростки доставлены в следственные органы.

До этого в интернете появилось видео, на котором подросток катается на электросамокате среди обгоревших конструкций концертного зала. При этом он выпускает струю порошка из огнетушителя.

Ранее террорист из «Крокуса» заявил, что специально сбил ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

