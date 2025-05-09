Парад на Камчатке открыл начало празднований 80-летия Победы в России

Он открыл начало празднований в РФ 80-й годовщины Победы в ВОВ. На параде присутствовали военные и кадеты, которые прошли строевым шагом. За мероприятием наблюдали жители и гости города.

Также парады начались на Сахалине, в Приморье и в Хабаровске.

Трансляцию парада Победы в Москве будут смотреть 65% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

