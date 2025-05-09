Парад на Камчатке открыл начало празднований 80-летия Победы в России
9 мая 202504:01
В Петропавловске-Камчатском прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «РЕН ТВ».
Он открыл начало празднований в РФ 80-й годовщины Победы в ВОВ. На параде присутствовали военные и кадеты, которые прошли строевым шагом. За мероприятием наблюдали жители и гости города.
Также парады начались на Сахалине, в Приморье и в Хабаровске.
Трансляцию парада Победы в Москве будут смотреть 65% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru