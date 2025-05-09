Трамп опроверг слухи о встрече с Путиным в Саудовской Аравии
9 мая 202504:29
Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с журналистами отреагировал на слухи о том, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
На вопрос о возможности скорой встречи глава государства заявил: «Я так не думаю». «Но у нас идут очень хорошие разговоры. Подробности он не привел.
Ранее Трамп заявил, что их контакт может произойти после этой поездки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru