Трамп опроверг слухи о встрече с Путиным в Саудовской Аравии

На вопрос о возможности скорой встречи глава государства заявил: «Я так не думаю». «Но у нас идут очень хорошие разговоры. Подробности он не привел.

Ранее Трамп заявил, что их контакт может произойти после этой поездки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

