«Спать начали»: В Казахстане объяснили ликвидацию торгпредства в России

Россия остается партнером Казахстана, а в торговом представительстве просто отпала необходимость, сказала глава ассоциаций предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева.

Глава Ассоциации предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева в беседе с НСН заявила, что республиканское торговое представительстве в Москве и Казани закрывается из-за того, что экономические связи между странами уже налажены.

Казахстан закрыл торговое представительство в России

Ранее правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России. В Минпромторге Казахстана объясняли это решение оптимизацией работы республиканских госорганов. Ажибаева считает, что торгпредству уже просто нечем заниматься.

«Никакой подоплеки нет. Идет диверсификация всех сфер деятельности, но Россия как была, так и остается партнером Казахстана. Необходимость в торгпредстве отпала – в части налаживания сотрудничества уже все сделано. Они уже там спать начали. Казахстанская сторона более чем лояльна к России. У нас есть сети FixPrice, «Светофор» и другие. Многие сферы бизнеса, связанные с Россией, тоже есть в Казахстане», - сказала Ажибаева.
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Собеседница НСН отметила, что казахским предприятиям сложнее выходить на российский рынок. В пример она привела постоянно меняющиеся требования российской стороны к продуктам питания.

«Если в России молочных компаний десятки, то в Казахстане их единицы. Если одному предприятию навешивают ярлык, что у него якобы опасная продукция, то для нас рынок сужается значительно. Если мы хотим, чтобы Россия и Казахстан сохраняли свои дружеские отношения, нужно быть более корректными», - резюмировала Ажибаева.

Ранее Жибек Ажибаева в эфире НСН говорила, что санкции, введенные против России, так негативно влияют на Казахстан, что нет смысла двум большим государствам тонуть вместе.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ТорговляРоссияКазахстан
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