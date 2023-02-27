«Спать начали»: В Казахстане объяснили ликвидацию торгпредства в России

В Госдуму внесен законопроект о признании ветеранами воевавших за Донбасс с 2014 года

Песков заявил, что ему нечего сказать об атаке беспилотников на аэродром под Минском

Обвинение запросило суд заочно назначить белорусским оппозиционерам Тихановской и Павлу по 19 лет колонии

Украинцы смогут жить в Грузии без визы в два раза дольше россиян

Минпросвет: темы для занятий «Разговоры о важном» сформированы с учетом стратегии нацбезопасности РФ