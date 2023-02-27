Казахстан закрыл торговое представительство в России

Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства республики о некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Закрытие торгпредства Казахстана в России объяснили боязнью санкций

«Ликвидировать государственное учреждение торговое представительство ... в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — указано в документе.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

В начале февраля Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение постановление о закрытии торгпредства в РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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