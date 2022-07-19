Спасти рядовой ТЦ: Налоги для торговых центров предложили пересмотреть

Ранее стало известно, что общие потери крупных торговых сетей при уходе из России потеряют 800 миллионов долларов. Но и это не все. Владельцы ТЦ начинают подавать иски к зарубежным брендам из-за упущенной выгоды. Общая сумма уже перевалила за 2,3 миллиарда рублей.

«Торговые центры сейчас находятся на грани или уже за гранью банкротства. Владельцы ТЦ сейчас действуют как страусы, пытающиеся пробить бетонный пол, пытаясь сбросить все на головы арендаторов, но основной блок проблем владельцы еще не ощутили. Крупные иностранные компании, которые работали на нашем рынке, платили за аренду и выполняли все договоренности. На доходах владельцев эта ситуация пока не отразилась. Российские торговые сети пока не разрывали контракты, но мы это неминуем увидим. Новых арендаторов нет и в ближайшее время не будет. Никто не захочет работать в России – это крайне опасно, очень затруднительно с точки зрения финансовых транзакций, я уж не говорю про логистические проблемы. Даже если они будут где-то появляться, то это будут арендаторы ноунейм. Сейчас торговым центрам надо помочь со стороны государства. Налог на имущество достаточно большой, и он рассчитывается исходя из кадастровой стоимости ТЦ, которая приближена к рыночной. Сейчас нужно оперативно пересмотреть кадастровую стоимость, потому что их реальная цена стала существенно ниже после событий 24 февраля», - говорит Федяков.