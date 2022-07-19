Спасти рядовой ТЦ: Налоги для торговых центров предложили пересмотреть
Основной блок проблем владельцы ТЦ еще не ощутили, потому что иностранные компании продолжают платить за аренду площадей, сказал НСН аналитик Иван Федяков.
Новых арендаторов нет и в ближайшее время не будет, никто не захочет работать в России – это крайне опасно, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что общие потери крупных торговых сетей при уходе из России потеряют 800 миллионов долларов. Но и это не все. Владельцы ТЦ начинают подавать иски к зарубежным брендам из-за упущенной выгоды. Общая сумма уже перевалила за 2,3 миллиарда рублей.
«Торговые центры сейчас находятся на грани или уже за гранью банкротства. Владельцы ТЦ сейчас действуют как страусы, пытающиеся пробить бетонный пол, пытаясь сбросить все на головы арендаторов, но основной блок проблем владельцы еще не ощутили. Крупные иностранные компании, которые работали на нашем рынке, платили за аренду и выполняли все договоренности. На доходах владельцев эта ситуация пока не отразилась. Российские торговые сети пока не разрывали контракты, но мы это неминуем увидим. Новых арендаторов нет и в ближайшее время не будет. Никто не захочет работать в России – это крайне опасно, очень затруднительно с точки зрения финансовых транзакций, я уж не говорю про логистические проблемы. Даже если они будут где-то появляться, то это будут арендаторы ноунейм. Сейчас торговым центрам надо помочь со стороны государства. Налог на имущество достаточно большой, и он рассчитывается исходя из кадастровой стоимости ТЦ, которая приближена к рыночной. Сейчас нужно оперативно пересмотреть кадастровую стоимость, потому что их реальная цена стала существенно ниже после событий 24 февраля», - говорит Федяков.
Эксперт отметил, что по разным оценкам трафик в торговых центрах снизился на 15-30%. Уход ритейлеров повлиял на это в меньшей степени.
«На трафик влияет отсутствие нормальной работы кинотеатров. К сожалению, сейчас нет возможности транслировать фильмы и это удар по посещаемости. Одежда тоже важная составляющая, но скорее сопутствующая. Ее широкий выбор в разных местах позволял не ездить в определенные места. У владельцев ТЦ практически нет возможностей радикально повлиять на улучшение показателей по посещаемости, эффективности работы арендаторов. Чтобы заработали кинотеатры надо разрешить показывать пиратские копии фильмов. Некоторые так начинают делать – до 100 кинотеатров. Конечно, я это не приветствую, это нарушение авторских прав, с другой стороны ситуация у них безвыходная – государство бросило их на произвол судьбы», - считает Федяков.
В первую очередь, по его словам, пострадали региональные торговые центры. В Москве и Санкт-Петербурге тоже ощущается падение доходов, но это не столь болезненно.
«В регионах мы видим снижение покупательской способности населения, что сказывается на посещение ТЦ. Это тревожный сигнал, особенно в тех городах, где градообразующие предприятия попали под санкции и находятся в состоянии перепроизводства своей продукции. Москва, Петербург, более эластичны и любой кризис проходят легче, восстанавливаются быстрее», - продолжает Федяков.
Складывающаяся ситуация, по словам аналитика, ключевые торговые центры останутся посещаемыми и популярными.
«Те ТЦ, которые делали ставку на локальное потребление, то у них проблемы. Здесь все зависит от стратегии управляющей компании ТЦ. У все идет снижение трафика, объемов продаж, у всех эти проблемы будут сохраняться в течение нескольких кварталов, как минимум. Проблемы и изменения, которые произошли, трансформируют рынок системно, но сейчас всем понятно, что прежнего уровня уже не будет», - резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что российские ретейлеры предоставят годовую гарантию на ввезенную по параллельному импорту технику.
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