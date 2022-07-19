Российские ретейлеры предоставят годовую гарантию на ввезенную по параллельному импорту технику
Ретейлеры планируют предоставить покупателям годовую гарантию на бытовую технику и электронику, которая поступила в продажу в России в рамках параллельного импорта. Об этом пишут Известия.
Как сообщил изданию президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, торговые сети намерены устанавливать гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис. Эксперт указал, что в соответствии с законом о защите прав потребителей компании имеют право определять срок гарантии, но так как ушедшие из РФ производители не смогут сделать этого, АКИТ возьмет такое обязательство на себя. Соколов добавил, что сейчас минимальный срок гарантии при параллельном импорте не установлен законодательно, пишет Ura.ru.
Торговым сетям, которые будут давать гарантию на технику, придется заключить договоры с сервисными центрами о приеме устройств на ремонт. За возможные проблемы с девайсами — например, заводской брак — ретейлеры ответят за свой счет.
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