Сегодня вектор развития медицины всё отчётливее смещается в сторону предупреждения болезней — вместо того чтобы устранять последствия уже сформировавшихся патологий, специалисты стремятся не допустить их появления. Достижения науки в области диагностики, генетики и изучения микробиома дают врачам инструменты для раннего выявления угроз: нередко риски удаётся обнаружить ещё до того, как болезнь даст о себе знать. С помощью генетических тестов можно оценить индивидуальную предрасположенность к ряду серьёзных состояний — от наследственных нарушений до онкологических и сердечно‑сосудистых заболеваний.



Микробиом — сообщество микроорганизмов, населяющих разные участки тела (в первую очередь кишечник), — остаётся одним из самых перспективных направлений исследований. Учёные регулярно находят новые доказательства того, насколько сильно состав микробиоты влияет на организм: он тесно связан с работой иммунной системы, обменными процессами и вероятностью развития разных патологий.



Тенденция к персонализации затрагивает и стоматологию: профилактика здесь всё больше опирается на индивидуальные особенности пациента. Вероятность столкнуться с кариесом, воспалительными процессами в дёснах и другими стоматологическими проблемами определяется комплексом личных факторов — в том числе генетическими особенностями, состоянием микрофлоры полости рта и уровнем иммунной защиты.

Ранее врач‑стоматолог‑ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами рассказал в пресс-центре НСН о возможностях превентивной медицины в стоматологии.

