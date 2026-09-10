Песков допустил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут в ОАЭ
Местом проведения следующего раунда трёхсторонних переговоров по урегулированию на Украине может стать Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что Объединённые Арабские Эмираты и, в частности, столица страны, «будут на повестке дня как место проведения».
«Наши друзья в Абу-Даби неоднократно... говорили о том, что они готовы... быть принимающей стороной для таких переговоров», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда Москва и Киев будут готовы заключить мирное соглашение по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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