Песков допустил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут в ОАЭ

Как пишет RT, он отметил, что Объединённые Арабские Эмираты и, в частности, столица страны, «будут на повестке дня как место проведения».

«Наши друзья в Абу-Даби неоднократно... говорили о том, что они готовы... быть принимающей стороной для таких переговоров», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда Москва и Киев будут готовы заключить мирное соглашение по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

