«Напичканы» азотом: Почему овощи-рекордсмены лучше не употреблять в пищу
Выращивание рекордно больших овощей — это хобби для любителей, заявил НСН Камияр Байтемиров.
Иногда гигантские овощи вырастают в силу генетических особенностей сорта, но, как правило, чтобы вырастить рекордсмена необходимо кратно усилить подачу питательных веществ, в том числе удобрений, рассказал НСН президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана Камияр Байтемиров.
На «Городской ферме» ВДНХ в Москве стартовал фестиваль осеннего урожая «Битва гигантов», передает ТАСС. Гостей мероприятия среди прочего ждет выставка гигантских овощей, выращенных фермерами-любителями. Самым большим экземпляром на фестивале стала тыква 12-летнего садовода из Иркутской области — ее вес составил 817 кг. Байтемиров подчеркнул, что выращивание плодов таких значительных размеров требует большого количества питательных веществ, в том числе удобрений.
«Это гиганты, которые показывают генетические возможности этого овоща. Обычно овощи хорошо растут при соответствующем уходе и питание, поэтому так сразу однозначно сказать, что они пригодны или непригодны для питания, я не могу. Крупные овощи требуют соответствующего питания, для этого фермеры при выращивании увеличивают количество питательных веществ, включая и азот. Но бывают и исключения, когда овощи имеют такие генетические особенности, при которых они достигают внушительных размеров и при этом пригодны в пищу», — пояснил эксперт.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что выращивание овощей-гигантов — это, как правило, хобби для любителей, а профессионалы в этом не особо заинтересованы.
«Если такие гиганты для питания выращиваются, то это один вопрос. А если это процесс только ради того, чтобы вырастить гиганта — это уже совершенно другое. Люди увлекаются тем, что могут такие большие овощи вырастить, и это, наверное, больше служит определенным моральным удовлетворением. Причем не только для человека, но и овоща, который растет и дает такой плод», — сказал Байтемиров.
Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказывал НСН, какие меря необходимо принять, чтобы защитить урожай от вредителей.
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