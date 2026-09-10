Директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько объяснил в пресс-центре НСН, чем отличаются разные типы ДНК‑тестов и почему важно разделять «базовые настройки» организма и его динамические процессы. Эксперт сравнил геном с неизменным фундаментом, а микробиом — с чувствительным индикатором состояния здоровья, и рассказал, на какие факторы реально можно повлиять ради долгой и здоровой жизни.