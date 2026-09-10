Гены можно изменить: Как выбрать подходящий ДНК-тест
Александр Ракитько рассказал в пресс-центре НСН о современных ДНК‑тестах и о том, какие риски для здоровья можно выявить заранее.
Директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько объяснил в пресс-центре НСН, чем отличаются разные типы ДНК‑тестов и почему важно разделять «базовые настройки» организма и его динамические процессы. Эксперт сравнил геном с неизменным фундаментом, а микробиом — с чувствительным индикатором состояния здоровья, и рассказал, на какие факторы реально можно повлиять ради долгой и здоровой жизни.
«ДНК‑тесты бывают разные, и важно различать их между собой. Есть генетический паспорт — он определяет наследственную предрасположенность. Мы можем расшифровать геном: он в течение жизни не меняется. Это тот фундамент, те "заводские настройки", которые мы унаследовали от родителей. Геном задаёт рельеф, по которому мы идём в течение жизни, — это базовая основа, которую мы не можем поменять. В то же время существуют динамические экосистемы, которые меняются в течение жизни. Например, трансформируется бактериальное сообщество в полости рта. В некоторых случаях оно может служить своего рода "датчиком дыма" — сигнализировать о том, что возникает какая‑то проблема. Вероятно, в будущем мы сможем влиять на микробиом, корректировать образ жизни и, возможно, воздействовать на эпигеном. Это наиболее вероятный сценарий развития событий. Нам нужно учитывать и базовые врождённые предрасположенности, и текущие риски, а также стараться корректировать своё состояние — чтобы прожить максимально долгую и здоровую жизнь», — сказал собеседник НСН.
Ранее врач‑стоматолог‑ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами рассказал в пресс-центре НСН о возможностях превентивной медицины в стоматологии.
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