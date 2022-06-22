Источник: IKEA начала уведомлять торговые центры о досрочном прекращении аренды

Компания IKEA начала предупреждать руководство торговых центров о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники в коммерческой недвижимости.

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Уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке получили почти все ТЦ, где есть магазины шведского бренда. Отмечается, что за такое решение IKEA грозят крупные штрафы, пишет РИА ФАН.

По данным источников, в ряде торговых центров у компании может подойти срок для «break option» — расторжения договора по инициативе арендатора с уведомлением за три месяца, отмечает Ura.ru. В этом случае IKEA сможет избежать штрафа.

Ранее IKEA сообщила о сокращении бизнеса в России, анонсировала уменьшение штата сотрудников и продажу местных фабрик. Активами шведской компании интересуются сети Hoff и «Твой дом».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныкомпанияТорговые Центры
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