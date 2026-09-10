В России спрогнозировали рост простудных заболеваний к концу сентября

Первая волна заболеваемости ОРВИ традиционно ожидается в России во второй декаде сентября. Об этом сайту aif.ru рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

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По его словам, это связано с началом учебного года, когда «несколько миллионов детей посадили в классах по 25, а то и 30 человек».

«И начался процесс. Примечательно, что этот подъём был всегда. В первую неделю сентября - инкубационный период, вторая неделя - подъём», - пояснил он.

Онищенко также добавил, что в настоящее время в школах начинают делать прививки от гриппа.

Ранее Минздрав РФ утвердил новые клинические рекомендации лечения ОРВИ у детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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