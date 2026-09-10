«Виновата» молодежь: Почему россияне стали меньше пить
Культура потребления спиртного в России изменилась, заявил НСН Максим Черниговский.
Доля любителей крепкого алкоголя неуклонно снижается, а молодое поколение предпочитает слабые напитки, рассказал НСН руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
В России потребление алкоголя за последние пять-шесть лет снизилось на 15%; среднее потребление алкоголя в стране составляет 7,57 литра спирта на душу населения в год, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Его слова приводит «Интерфакс». Черниговский связал такое падение с демографией.
«Абсолютное потребление спирта снизилось, потому что меняется культура — молодежь предпочитает слабый, а не крепкий алкоголь. Его основные потребители — люди, которые сформировали свои предпочтения еще во времена СССР. Эта целевая группа снижается, поэтому падают продажи водки, а она — 90% от реализации всего крепкого алкоголя. Еще повлияли ограничения на заведения общепита, которые находятся во многоквартирных домах — им запретили продавать алкогольную продукцию. Также растут минимальные розничные цены, поэтому официальные цифры снижаются, но растет потребление домашнего самогона. У нас минимум два миллиона аппаратов у населения. То есть есть те, кто отказались, а кто-то перешел на производство и потребление нелегального алкоголя», — подчеркнул он.
Черниговский также оценил место России в мировых рейтингах.
«Статистика — вещь лукавая. По цифрам мы не в первой десятке в Европе, но у нас в два раза больше пьют крепкий алкоголь, чем в странах Евросоюза. По вину, наоборот, в пять раз меньше, чем во Франции, Италии, Испании. У нас не самая благополучная структура потребления: 80% приходится на водку, пиво и пивные напитки. К тому же, неизвестен объем нелегальных продаж. У нас одно из самых жестких законодательств в мире в отношении розничного оборота алкогольной продукции. Но исполнительная культура не на самом высоком уровне. Как только мы повысим ее, ситуация станет гораздо более благополучной», — указал он.
Ранее Черниговский объяснил НСН, почему растет спрос на настойки.
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