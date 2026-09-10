Врачи раскрыли, как победить рак на генетическом уровне
Михаил Агами оуказал на важность профилактики, Александр Ракитько рассказал о прорыве в онкотерапии, а Елена Крохмалёва подчеркнула необходимость изменения образа жизни.
Стоматолог‑ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами заявил в пресс-центре НСН, что в передовых странах мира успешно реализуются государственные программы по предупреждению различных заболеваний, включая генетически обусловленные состояния.
«В некоторых странах, где хорошо развита система профилактики, существуют государственные программы, направленные не только на предупреждение рака молочной железы, но и на раннее выявление генетически обусловленных заболеваний, таких как колоректальный рак. Есть наглядные примеры, где такой подход успешно реализован, и продолжительность жизни населения значительно выше», — указал специалист.
Директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько, в свою очередь, поделился прогнозами о будущем онкотерапии.
«Вакцины против рака — одна из технологий, которая может серьёзно помочь в борьбе с некоторыми видами рака. Речь не идёт о какой‑то универсальной вакцине, которой все привьются — и рака больше не будет. Мы говорим о подборе вакцины под конкретного пациента. Это станет большим шагом вперёд в лечении онкологических заболеваний. Сейчас разрабатываются препараты против тех видов рака, которые считались очень агрессивными, — и такие вакцины уже появляются. Искусственный интеллект заметно ускорил разработку лекарственных средств: они гораздо быстрее попадают в клинические испытания. Мы находимся на позитивном этапе развития: выживаемость пациентов растёт, появляются новые технологии — в том числе клеточная терапия. Никто не может сказать, когда человечество победит все онкологические заболевания, но, думаю, на нашем веку большая часть из них перейдёт из разряда приговора в разряд хронических заболеваний — с которыми человек сможет жить достаточно долго», — сказал собеседник НСН.
А член Ассоциации заслуженных врачей и наставников РФ, заместитель главы отдела пептидологии АНО НИМЦ «Геронтология» Елена Крохмалёва рассказала о современных тенденциях в биомедицине и их влиянии на профилактику заболеваний.
«Сегодня в области биомедицины активно развиваются технологии создания вакцин, которые могут помочь в борьбе с определёнными видами рака. Но если человек не изменит свой образ жизни, продолжит питаться неправильно и злоупотреблять вредными привычками, такими как употребление жирной пищи и алкоголя, то его внутреннее состояние не изменится. Эпигенетика останется прежней, и в какой‑то момент может проявиться наследственная предрасположенность к заболеваниям. Именно генетика и образ жизни — та основа, с которой мы должны начинать. Это и есть та профилактическая медицина, о которой мы ведем речь», — добавила эксперт.
Ранее врач‑стоматолог‑ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами рассказал в пресс-центре НСН о возможностях превентивной медицины в стоматологии.
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