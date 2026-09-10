Врачи раскрыли, как победить рак на генетическом уровне

«Вакцины против рака — одна из технологий, которая может серьёзно помочь в борьбе с некоторыми видами рака. Речь не идёт о какой‑то универсальной вакцине, которой все привьются — и рака больше не будет. Мы говорим о подборе вакцины под конкретного пациента. Это станет большим шагом вперёд в лечении онкологических заболеваний. Сейчас разрабатываются препараты против тех видов рака, которые считались очень агрессивными, — и такие вакцины уже появляются. Искусственный интеллект заметно ускорил разработку лекарственных средств: они гораздо быстрее попадают в клинические испытания. Мы находимся на позитивном этапе развития: выживаемость пациентов растёт, появляются новые технологии — в том числе клеточная терапия. Никто не может сказать, когда человечество победит все онкологические заболевания, но, думаю, на нашем веку большая часть из них перейдёт из разряда приговора в разряд хронических заболеваний — с которыми человек сможет жить достаточно долго», — сказал собеседник НСН.

А член Ассоциации заслуженных врачей и наставников РФ, заместитель главы отдела пептидологии АНО НИМЦ «Геронтология» Елена Крохмалёва рассказала о современных тенденциях в биомедицине и их влиянии на профилактику заболеваний.

«Сегодня в области биомедицины активно развиваются технологии создания вакцин, которые могут помочь в борьбе с определёнными видами рака. Но если человек не изменит свой образ жизни, продолжит питаться неправильно и злоупотреблять вредными привычками, такими как употребление жирной пищи и алкоголя, то его внутреннее состояние не изменится. Эпигенетика останется прежней, и в какой‑то момент может проявиться наследственная предрасположенность к заболеваниям. Именно генетика и образ жизни — та основа, с которой мы должны начинать. Это и есть та профилактическая медицина, о которой мы ведем речь», — добавила эксперт.

Ранее врач‑стоматолог‑ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами рассказал в пресс-центре НСН о возможностях превентивной медицины в стоматологии.

