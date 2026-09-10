Ушаков анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут полноформатные переговоры на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом заявил помощник россиского президента Юрий Ушаков.
По его словам, об этом главы государств договорились ещё в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Причём достигнута договорённость о том, что это будут действительно... обстоятельные переговоры, которые потребуют определённого времени», - заключил Ушаков.
Саммит АТЭС в КНР 18-19 ноября.
Ранее Ушаков допустил, что главы в Шэньчжэне могут пройти трёхсторонние переговоры лидеров России, Китая и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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