Ушаков анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

По его словам, об этом главы государств договорились ещё в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Причём достигнута договорённость о том, что это будут действительно... обстоятельные переговоры, которые потребуют определённого времени», - заключил Ушаков.

Саммит АТЭС в КНР 18-19 ноября.

Ранее Ушаков допустил, что главы в Шэньчжэне могут пройти трёхсторонние переговоры лидеров России, Китая и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».