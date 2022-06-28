Спрос на электронику и бытовую технику в ТЦ Москвы снизился почти на 50%

В первой половине июня торговые центры Москвы продали почти вдвое меньше (на 48%) электроники и бытовой техники по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на результаты исследования компании Focus Technologies.

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Отмечается, что покупатели на сегодняшний день больше интересуются недорогими товарами и расходными материалами. При этом продавцы также заметили снижение спроса на электронику и бытовую технику и в онлайн-магазинах.

Издание подчеркнуло, что рост средних цен на гаджеты замедлился. Так, в марте стоимость основных позиций электроники и техники была на 28% больше, чем до начала специальной операции на Украине, а в июне разница уже составляет только 14%.

Ранее сообщалось, что ассортимент бытовой техники и электроники на российском рынке сократился из-за проблем с поставками продукции из-за рубежа.

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ФОТО: flickr/.Martin.
ТЕГИ:ЦеныРоссия
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