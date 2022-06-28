Спрос на электронику и бытовую технику в ТЦ Москвы снизился почти на 50%
В первой половине июня торговые центры Москвы продали почти вдвое меньше (на 48%) электроники и бытовой техники по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на результаты исследования компании Focus Technologies.
Отмечается, что покупатели на сегодняшний день больше интересуются недорогими товарами и расходными материалами. При этом продавцы также заметили снижение спроса на электронику и бытовую технику и в онлайн-магазинах.
Издание подчеркнуло, что рост средних цен на гаджеты замедлился. Так, в марте стоимость основных позиций электроники и техники была на 28% больше, чем до начала специальной операции на Украине, а в июне разница уже составляет только 14%.
Ранее сообщалось, что ассортимент бытовой техники и электроники на российском рынке сократился из-за проблем с поставками продукции из-за рубежа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- Посол ЛНР: Украинские силовики группами выходят из Лисичанска
- Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию
- ВТБ предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества
- Милонов предложил на три года отменить транспортный налог для покупателей российских авто
- СМИ: В России планируют производить беспилотные ударные вертолеты
- Антонов: США подталкивают Киев к массовым убийствам населения
- В США обвинили Байдена в гибели 46 мигрантов
- СБ ООН проведет срочное заседание по ситуации на Украине
- Историк: США не отреагировали на планы украинских радикалов убить Зеленского
- Кипр не поддержал запрет о перевозке российской нефти в третьи страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru