Недостаточно мотивации: Почему в школах не хватает психологов
Детские психологи получают хорошие деньги в частной практике, так что переманить их в школы будет нелегко, сказала НСН Ирина Таранова.
Детский психолог Ирина Таранова сказала НСН, что быстро нарастить штат школьных психологов не получится и призвала выстроить контроль качества работы школьных психологов, которого сейчас особо нет.
Количество ставок педагогов-психологов должно открываться в школах из расчета один специалист на 300 учеников, пишет «Коммерсант». Соответствующие изменения в правила организации образовательной деятельности хотят внести в Минпросвещения. Если поправки вступят в силу, дефицит школьных психологов составит 26 тыс. человек. Таранова отметила, что работа школьных психологов сейчас не очень контролируется.
«Сейчас возник резкий спрос на психологов, который просто так закрыть невозможно. Из ниоткуда взять такое количество специалистов невозможно. У нас очень много учебных заведений, которые готовят психологов, но нужно время, чтобы подготовить достаточное количество кадров. Необходимо сформулировать требования к этим специалистам и продумать систему оценки их работы, чтобы она была эффективной. Сразу возникает вопрос: кто и как будет проверять? Работа школьных психологов сейчас не очень контролируется извне. Это очень специфическая работа. Чтобы оценить её качество, нужен сторонний специалист, который разбирается и в детской, и во взрослой психологии — тот, кто сможет дать объективную оценку эффективности этих кадров. Возможен и другой путь: разработка универсальной программы работы, которой будут следовать школьные психологи», — сказала собеседница НСН.
Одна из причин нехватки психологов в школах — высокая привлекательность частной практики: там специалисты нередко получают более высокий доход, а поток клиентов поддерживается за счёт рекомендаций, указала Таранова.
«У каждого человека своя мотивация. Но, пожалуй, ключевую роль играет финансовая составляющая и какие‑то льготы, которые могли бы предоставляться психологам для работы в школьных учреждениях. В частной практике психологи получают неплохие деньги. Им даже не нужно тратить много усилий на поиск новых клиентов: очень хорошо работает сарафанное радио. Если говорить о крупных городах, то частная практика хорошо оплачивается. Но есть и те, кто хочет работать именно школьным психологом», — добавила эксперт.
Ранее Таранова сказала НСН, что во втором-третьем классе помощь родителей в подготовке домашнего задания должна стать минимальной.
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