Одна из причин нехватки психологов в школах — высокая привлекательность частной практики: там специалисты нередко получают более высокий доход, а поток клиентов поддерживается за счёт рекомендаций, указала Таранова.

«У каждого человека своя мотивация. Но, пожалуй, ключевую роль играет финансовая составляющая и какие‑то льготы, которые могли бы предоставляться психологам для работы в школьных учреждениях. В частной практике психологи получают неплохие деньги. Им даже не нужно тратить много усилий на поиск новых клиентов: очень хорошо работает сарафанное радио. Если говорить о крупных городах, то частная практика хорошо оплачивается. Но есть и те, кто хочет работать именно школьным психологом», — добавила эксперт.

Ранее Таранова сказала НСН, что во втором-третьем классе помощь родителей в подготовке домашнего задания должна стать минимальной.

