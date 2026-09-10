Вход в нацпарк «Красноярские Столбы» временно закрыли из-за медведей

Руководство заповедника пояснило, что решение принято в связи с угрозой выхода медведей. Соответствующие объявления размещены на всех выходах на маршрут «Легенды Такмака», в том числе в направлении скалы Ермак и по пути к скале Китайская стенка.

«Разрешено лишь нахождение в самом Гранитном карьере», - говорится в сообщении.

Отмечается, что введённое на Восточном входе ограничение - временное, однако срок их снятия не уточняется.

Ранее в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности ввели в связи с выходами медведей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

