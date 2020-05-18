Спасение утопающих: Бизнесмены пострадавших отраслей о кризисе
Сильнее всего пострадали рестораны, индустрия моды и красоты, говорят российские предприниматели. Они всё чаще критикуют меры поддержки, которые им предлагает государство.
Большинство российских предпринимателей настроены весьма пессимистично относительно перспектив экономики в ближайшем будущем. 75% представителей малого и среднего бизнеса считают, что ситуация ухудшится, пишет РБК со ссылкой на опрос, проведённый разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан». При этом в конце апреля аналитик Deloitte объявили о рекордной с 2015 года доле бизнесменов, считающих, что их доходы и прибыль снизятся из-за пандемии.
Как говорится в исследовании, большинство опрошенных (82,9%) считают одной из самых сильно пострадавших ресторанную отрасль. О проблемах в индустрии моды и красоты говорят 61,6% респондентов, 48,5% заявляют о потерях предприятий производственной сферы.
Ещё в конце марта, когда было известно только об одной нерабочей неделе, ресторатор и владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН признался, что не понимает, как будет развиваться ситуация, хотя на своем веку пережил не один кризис.
«Для рестораторов это не просто тяжёлое время, оно практически смертельное», - сказал он тогда.
Предложенные государством на фоне продления нерабочего режима до 11 мая меры поддержки сильно разочаровали бизнес, особенно рестораторов. Так, на своей странице Facebook о них критически высказывался генеральный директор сети «Теремок» Михаил Гончаров.
«Так мощно мне кажется даже родители детям не помогают. Это не меры, это позор», - написал он 11 мая после очередного выступления президента.
А владелица столичной сети кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова раскритиковала чиновников столичной мэрии за то, что они, по её словам, пообещали заниматься индустрией общепита в последнюю очередь. Она считает такой подход недопустимым, поскольку с её точки зрения рестораны являются обязательным условиям развития туризма, который, «похоже, скоро будет важнее нефти».
Надежды бизнеса на реальную поддержку властей тают, свидетельствуют данные «Мегаплана». 83% респондентов сообщили специалистам компании, что в нынешней ситуации не рассчитывают на помощь государства. С тем, что власти уже помогают или помогут бизнесу, согласны только 5,2% опрошенных предпринимателей.
Между тем, правительство РФ уже представило несколько пакетов помощи предпринимателям. Среди заявленных мер — отсрочки по налогам и страховым взносам. Свою программу поддержки разработали и власти Москвы: она включает льготы по налогам, и меры, стимулирующие арендодателей снижать арендную плату для компаний в пострадавших от кризиса сферах.
Как пишет «Коммерсант», уже практически готов третий пакет мер поддержки граждан и бизнеса, который, в частности, разрешит предпринимателям не возвращать льготные кредиты при сохранении 90% штата сотрудников.
Если программа поддержки своевременного выхода из карантина будет принята не в интересах регионов, а в интересах всей экономики, то малый бизнес сумеет подняться во втором полугодии, отмечал гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН.
Между тем, по данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, анализ предоставленных регионов данных свидетельствует, что субсидиями правительства на решение неотложных задач и выплату зарплат смогут воспользоваться только 28,4% представителей малого и среднего бизнеса. У Титова говорят, что в последние недели стало больше отказов в предоставлении поддержки (17%), в том числе в реструктуризации кредитов и в получении прямых выплат.
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