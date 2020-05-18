Спасение утопающих: Бизнесмены пострадавших отраслей о кризисе

Как говорится в исследовании, большинство опрошенных (82,9%) считают одной из самых сильно пострадавших ресторанную отрасль. О проблемах в индустрии моды и красоты говорят 61,6% респондентов, 48,5% заявляют о потерях предприятий производственной сферы.

Ещё в конце марта, когда было известно только об одной нерабочей неделе, ресторатор и владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН признался, что не понимает, как будет развиваться ситуация, хотя на своем веку пережил не один кризис.

«Для рестораторов это не просто тяжёлое время, оно практически смертельное», - сказал он тогда.

Предложенные государством на фоне продления нерабочего режима до 11 мая меры поддержки сильно разочаровали бизнес, особенно рестораторов. Так, на своей странице Facebook о них критически высказывался генеральный директор сети «Теремок» Михаил Гончаров.

«Так мощно мне кажется даже родители детям не помогают. Это не меры, это позор», - написал он 11 мая после очередного выступления президента.

А владелица столичной сети кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова раскритиковала чиновников столичной мэрии за то, что они, по её словам, пообещали заниматься индустрией общепита в последнюю очередь. Она считает такой подход недопустимым, поскольку с её точки зрения рестораны являются обязательным условиям развития туризма, который, «похоже, скоро будет важнее нефти».

Надежды бизнеса на реальную поддержку властей тают, свидетельствуют данные «Мегаплана». 83% респондентов сообщили специалистам компании, что в нынешней ситуации не рассчитывают на помощь государства. С тем, что власти уже помогают или помогут бизнесу, согласны только 5,2% опрошенных предпринимателей.

Между тем, правительство РФ уже представило несколько пакетов помощи предпринимателям. Среди заявленных мер — отсрочки по налогам и страховым взносам. Свою программу поддержки разработали и власти Москвы: она включает льготы по налогам, и меры, стимулирующие арендодателей снижать арендную плату для компаний в пострадавших от кризиса сферах.

Как пишет «Коммерсант», уже практически готов третий пакет мер поддержки граждан и бизнеса, который, в частности, разрешит предпринимателям не возвращать льготные кредиты при сохранении 90% штата сотрудников.

Если программа поддержки своевременного выхода из карантина будет принята не в интересах регионов, а в интересах всей экономики, то малый бизнес сумеет подняться во втором полугодии, отмечал гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН.

Между тем, по данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, анализ предоставленных регионов данных свидетельствует, что субсидиями правительства на решение неотложных задач и выплату зарплат смогут воспользоваться только 28,4% представителей малого и среднего бизнеса. У Титова говорят, что в последние недели стало больше отказов в предоставлении поддержки (17%), в том числе в реструктуризации кредитов и в получении прямых выплат.

