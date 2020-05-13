Экономист: Снижение НДФЛ в России не спасет бизнес от кризиса

«Проблема в том, что НДФЛ платит не бизнес, формально он, конечно, выступает налоговым агентом, но вообще НДФЛ вычитается из зарплаты. То есть на бизнес он никак не влияет. Он влияет на граждан, на их финансовое состояние, покупательную способность и прочее. Но бизнесу все равно, какого размере НДФЛ, так как НДФЛ он вычитает из заработных плат граждан, перечисляя его в налоговую. И НДФЛ – это местные, региональные бюджеты, в федеральный бюджет практически ничего не попадает. И, почему глава ТПП об этом говорит, неясно. Он не имеет к этому отношения. И я не поверю, чтобы бизнес просил его или кого-то еще снизить НДФЛ, я такого себе даже представить не могу», – говорит эксперт.

Стоит отметить, что глава ТПП Сергей Катырин также считает необходимым снизить ставки страховых взносов до 5 процентов, если у компаний будет прирост численности работающих.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН прокомментировал послабление ограничений для строителей и работников промышленной сферы с 12 мая. Он отметил значение строительства для столичной экономики, напомнив, что стройку просили возобновить на протяжении всего апреля.

