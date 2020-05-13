Экономист: Снижение НДФЛ в России не спасет бизнес от кризиса
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал идею главы ТПП в два раза снизить размер НДФЛ бессмысленной мерой поддержки для бизнеса.
В Торгово-промышленной палате предложили временно снизить НДФЛ с 13 до 6,5 процентов на период до 31 декабря 2020 года. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава ТПП Сергей Катырин. По его словам, это простимулирует малый и средний бизнес.
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал такую меру поддержки бессмысленной для бизнеса, так как размер НДФЛ не играет никакой роли для предпринимателей.
«Проблема в том, что НДФЛ платит не бизнес, формально он, конечно, выступает налоговым агентом, но вообще НДФЛ вычитается из зарплаты. То есть на бизнес он никак не влияет. Он влияет на граждан, на их финансовое состояние, покупательную способность и прочее. Но бизнесу все равно, какого размере НДФЛ, так как НДФЛ он вычитает из заработных плат граждан, перечисляя его в налоговую. И НДФЛ – это местные, региональные бюджеты, в федеральный бюджет практически ничего не попадает. И, почему глава ТПП об этом говорит, неясно. Он не имеет к этому отношения. И я не поверю, чтобы бизнес просил его или кого-то еще снизить НДФЛ, я такого себе даже представить не могу», – говорит эксперт.
Стоит отметить, что глава ТПП Сергей Катырин также считает необходимым снизить ставки страховых взносов до 5 процентов, если у компаний будет прирост численности работающих.
Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН прокомментировал послабление ограничений для строителей и работников промышленной сферы с 12 мая. Он отметил значение строительства для столичной экономики, напомнив, что стройку просили возобновить на протяжении всего апреля.
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